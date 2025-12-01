Bartesaghi e una crescita costante. I rossoneri si coccolano il giovane terzino e il Milan Futuro...

Bartesaghi si prende la scena nella sfida tra Milan e Lazio e i rossoneri si coccolano il giovane terzino. Un percorso lungo e costante

In seguito all’addio estivo di Theo Hernandez, il Milan aveva puntato su Pervis Estupinan, prelevato dal Brighton, come nuovo titolare sulla corsia mancina. Questo scenario è cambiato a metà ottobre, quando l’infortunio del giocatore ecuadoriano in Nazionale ha costretto mister Max Allegri a rivedere le gerarchie. È così che il giovane Davide Bartesaghi è salito alla ribalta. L’esterno ha scalato rapidamente le preferenze del tecnico livornese, conquistando la fiducia necessaria per diventare il nuovo titolare della fascia sinistra rossonera.

La Gazzetta dello Sport esalta stamattina l’esplosione di Davide Bartesaghi in questa stagione. Un percorso di crescita accelerato, in cui l’esperienza maturata lo scorso anno è stata fondamentale.

Bartesaghi e i Frutti dell’Esperienza con Milan Futuro

La passata stagione in Serie C con il Milan Futuro, sebbene conclusa con la retrocessione in Serie D, si è rivelata cruciale per lo sviluppo di Davide Bartesaghi. La possibilità di giocare con continuità contro giocatori più esperti gli ha permesso di acquisire esperienza preziosa nel calcio professionistico. Allegri è un suo grande estimatore fin dal primo giorno di ritiro a Milanello, e la scelta di affidargli le chiavi della fascia non è casuale. Anche Jovan Kirovski, responsabile del progetto Under 23, ha espresso grande soddisfazione: «Siamo molto contenti per Bartesaghi. L’anno scorso, con Milan Futuro, ha compiuto un percorso importante che gli è servito per abituarsi a superare ostacoli legati a una categoria composta da giocatori esperti. Gli facciamo i complimenti e lo ringraziamo per ciò che sta trasmettendo ai più giovani, è un esempio per loro di umiltà e personalità».