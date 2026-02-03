Connect with us

Bartesaghi a Dazn: «Sappiamo che è un periodo importante per la stagione. Il rigore contro la Roma? Dico questo…»

55 minuti ago

Bartesaghi

Bartesaghi, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del match tra Bologna e Milan

Davide Bartesaghi, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Bologna-Milan, match valevole per 23esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Siamo consapevoli che è un periodo importante per la stagione. Ci siamo allenati bene, siamo sicuri dei nostri mezzi. Il rigore contro la Roma? Un episodio sfortunato, ma nel calcio è così, non può andare sempre tutto bene. Stasera però siamo concentrati su questa partita»

