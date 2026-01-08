Baronio: «Nel 2000 mi voleva il Milan, ma scelsi di tornare alla Lazio. Chissà come sarebbe andata»

Baronio intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato di un suo possibile trasferimento al Milan

Roberto Baronio, ex regista e oggi vice di Andrea Pirlo negli Emirati Arabi, si racconta a La Gazzetta dello Sport, tra ricordi di campo, l’amicizia con il “Maestro” e il retroscena legato al Milan del lontano 2000.

L’AMICIZIA CON PIRLO E IL RETROSCENA SUL MILAN – «Moratti lo soffiò al Parma e lo lasciò lì. Siamo cresciuti insieme: abbiamo vinto l’Europeo U21, diviso la camera e giocato alla Reggina in A nell’anno migliore della mia vita insieme a quelli col Chievo. Nel 2000 mi voleva il Milan, ma scelsi di tornare alla Lazio. Chissà come sarebbe andata. Non mi sono mai avvicinato a lui, mai. Nessuna invidia. Magari all’inizio si parlava meglio di me, ma lui non era ancora Pirlo. Scherzando, gli dico che ha imparato da me a fare il regista. A New York una volta gli dissi “oh, tra qualche anno mi fai da vice”. E lui: “Semmai è il contrario, io una squadra la trovo…».

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.