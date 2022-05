Barone: «Grandissimo rapporto di tutta la società con Italiano»

Barone ha parlato a Dazn nel prepartita di Milan Fiorentina. Ecco cosa ha detto il dirigente viola

Barone ha parlato a Dazn nel prepartita di Milan Fiorentina. Ecco cosa ha detto il dirigente viola:

«Vincenzo ha un contratto e in favore nostra c’è un’opzione, tutta la società ha un grandissimo rapporto con lui e viceversa. Il pranzo è stato per uscire dalla città, siamo due siciliani amanti del mare e siamo andati a Viareggio a mangiare del pesce per parlare di calcio e non solo, anche di vita e delle nostre mogli»