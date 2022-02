ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bargiggia: «Il Milan ha vinto il Derby perché Pioli è stato più bravo di Inzaghi». L’analisi del giornalista su Inter Milan

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com:

«E’ stata una bella partita dove per 70′ non pensavamo che l’Inter avrebbe potuto perderla. Lo ha fatto perché Pioli è stato più bravo di Inzaghi con i cambi. Il tecnico nerazzurro ha fatto dei cambi conservativi che con il senno del poi sono incomprensibili, mettendo Vidal, Dimarco e Sanchez: due ex giocatori secondo me. Pioli è stato più bravo nella lettura dei cambi, rimediando agli errori di inizio match con Kessié falso trequartista a schermare Brozovic che invece se lo è portato in giro per il campo. Poi ha cambiato marcia, anche se ha vinto perché Maignan è stato più bravo di Handanovic. Improvvisamente il Milan si è trovato un centravanti che funzionava come Giroud, mentre l’Inter aveva Dzeko con le polveri bagnate. L’Inter secondo me è ancora la favorita per lo Scudetto, ma se perde a Napoli può venire risucchiata».