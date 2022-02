Baresi: «Tonali è il calciatore del Milan che mi ha sorpreso di più»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le parole di Franco Baresi a Skrill: «Tonali è il calciatore del Milan che mi ha sorpreso di più»

«Il giocatore che negli ultimi mesi mi ha impressionato di più per crescita e personalità è stato Sandro Tonali. È giovane e sta dimostrando tutto il suo valore. Sono molto contento per lui, perché oltre a essere un ottimo giocatore è anche un ragazzo per bene. In questo libro, scritto a 60 anni, ripercorro la mia vita e racconto come sia riuscito a raggiungere tanti traguardi nonostante le difficoltà che ho incontrato sul mio cammino. È stato emozionante per me e spero possa essere fonte d’ispirazione anche per chi lo leggerà. La mia nomina mi ha sorpreso molto. Aver ricevuto questo riconoscimento è stata fonte di gioia e orgoglio, questo premio significa molto per me. Aver fatto qualcosa di buono per la città mi ha reso davvero orgoglioso».