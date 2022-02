Baresi: «Ritiro maglia n°6? Un gesto che va oltre i successi e trofei»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Franco Baresi, presente all’evento “Costruire Futuro, Insieme!” di Fondazione Milan si è raccontato agli studenti di Napoli, Siracusa e Reggio Calabria

Franco Baresi, Vicepresidente onorario AC Milan e Ambassador di Fondazione Milan, che ha incontrato i giovani dell’Istituto Rizza di Siracusa, del Liceo Volta di Reggio Calabria e dell’Istituto Casanova di Napoli raccontandosi attraverso il suo libro “Libero di sognare” uscito nel 2021:

«Quando ero bambino non pensavo di diventare quello che poi sono diventato. Non accontentatevi mai, siate ambiziosi nella vita. Da tutte le situazioni e dalle persone che incontrate nel vostro percorso potete sempre imparare qualcosa. Ognuno di noi ha dentro di sé una passione, siete voi che dovete cercare di realizzarla ponendovi degli obbiettivi, l’importante è riuscire a farlo restando sé stessi senza cercare scorciatoie. In un mondo come quello di oggi che cerca continuamente di cambiarci, restare sé stessi è già un successo»

RITIRO MAGLIA NUMERO 6 – «Una sorpresa anche per me, mi riempie d’orgoglio per tutto ciò che ho dato al Club in 20 anni di carriera. Un gesto che va oltre i successi e i trofei che ho alzato e che rappresenta il mio lascito sul piano umano»

GIOVANNI – «Spesso ci dimentichiamo quanto siamo seguiti e le responsabilità che abbiamo di fronte ai ragazzi. I nostri comportamenti sono importanti! quando ho scritto questo libro ho detto che se fossi stato d’ispirazione anche solamente per una persona, allora sarei stato felice. Mi auguro che questa chiacchierata possa essere d’ispirazione per la vostra crescita e che possiate realizzare tutto quello che desiderate nella vita»