Balzaretti duro: «Milan altalenante. La difesa e Theo Hernandez? La penso così»

Balzaretti boccia il Milan a Cronache di Spogliatoio: «E’ altalenante. Theo Hernandez? Non è peggiorato di colpo, vi spiego»

Balzaretti a Cronache di Spogliatoio ha analizzato il rendimento del Milan fino a questo momendo della stagione.

L’ANALISI – «Il rendimento del Milan è altalenante anche perché i suoi giocatori importanti sono altalenanti. Cioè è una conseguenza anche di Theo. Io stravedo per lui, sono innamoratissimo di Theo, in questo momento, però, è un giocatore che sta, soprattutto a livello difensivo, perfomando molto meno bene. E gli abbiamo fatto i compliementi ad inizio campionato di quanto era migliorato, addirittura l’anno scorso aveva fatto il difensore centrale, di quanto era migliorato in Italia. Quindi non credo sia peggiorato tutto d’un colpo. Credo che sia a livello psicologico qualche cosa che in questo momento non va. Ma comunque altalenante».