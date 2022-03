Balotelli: «Passaggio al Milan? Se qualche interista mi ha odiato, capisco»

L’ex attaccante del Milan Mario Balotelli si è raccontato in un’intervista ai microfoni di DAZN: le parole del giocatore azzurro

L’ex attaccante del Milan Mario Balotelli si è raccontato in un’intervista ai microfoni di DAZN: le parole del giocatore azzurro.

CLUB – «Sì, a livello di club ho vinto tutto. Mi manca solo qualcosa con la Nazionale: è una delle cose che posso rimpiangere. Spero non sia troppo tardi. Tornare in azzurro è stato emozionante, ero veramente felice: non era una convocazione per una partita, ma è stato emozionante perché non me l’aspettavo».

INTER – «Se qualche tifoso mi ha odiato, posso capirlo: ho dato tanto all’Inter ma ho anche sbagliato come nella storia della maglietta. Poi sono andato al Milan: non accetterei insulti razzisti, ma se mi ha insultato qualcuno, lo capisco anche».

L’INTERVISTA INTEGRALE