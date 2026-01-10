Balotelli non si sbilancia: «L’Inter ha qualcosa in più, ma il Milan è pericoloso e non va sottovalutato»

Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan, lascia il calcio europeo per iniziare una nuova sfida a Dubai

Mario Balotelli saluta ufficialmente l’Italia per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera negli Emirati Arabi Uniti. In partenza dall’aeroporto di Bergamo verso Dubai, il calciatore ha espresso serenità riguardo alla scelta di vestire la maglia dell’Al-Ittifaq. Nonostante alcune trattative avviate con club italiani, «Super Mario» ha riconosciuto che il sistema calcistico nazionale sta puntando con decisione sul ricambio generazionale, sottolineando come sia «giusto che si dia spazio ai giovani».

Con la consueta ironia, l’attaccante trentacinquenne ha commentato il suo stato di forma attuale, dichiarando: «A 35 anni sono comunque più forte degli altri, però è giusto che i ragazzi abbiano spazio anche in ottica Nazionale». Proprio riguardo agli Azzurri, ha speso parole di grande stima per il nuovo corso tecnico, affermando con decisione: «A Rino Gattuso auguro il meglio. Ha preso la Nazionale in una situazione difficile ma è grintoso, penso possa fare davvero bene».

Balotelli, il retroscena sul Genoa e il futuro del campionato

Il passaggio di Balotelli negli Emirati sembra essere stato influenzato anche dalle dinamiche vissute in Liguria. Il calciatore ha infatti ammesso che, senza il cambio di guida tecnica, la sua storia con il Grifone sarebbe potuta continuare: «Se il Genoa non avesse scelto un allenatore con cui non avevo un massimo rapporto, oggi sarei ancora lì». Resta però l’affetto per le sue ex squadre e per il calcio italiano, che continuerà a seguire da lontano con interesse.

Sulla lotta per lo Scudetto, Balotelli vede i nerazzurri in vantaggio ma non esclude colpi di scena: «Oggi l’Inter ha qualcosa in più, ma il Milan è una squadra pericolosa e non va sottovalutata». Infine, un pensiero è andato a Cristian Chivu, suo ex compagno e ora allenatore emergente, definito come «una bella persona che ne capisce di calcio più di me». Balotelli parte dunque senza troppe aspettative, ma con la consapevolezza che, ritrovando la forma fisica al 100%, il suo livello resti ancora molto alto.