Massa arbitro di Fiorentina Milan, affidata a lui la sfida della ventesima giornata di Serie A! Ecco i precedenti con i rossoneri del direttore di gara

Domenica pomeriggio, il Milan scenderà in campo alle 15:00 per affrontare la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, nella ventesima giornata di Serie A. Questa partita segna anche la prima del girone di ritorno per il Diavolo, che si trova ad affrontare una squadra viola in leggera ripresa.

Per questo motivo, l’attenzione dei rossoneri dovrà essere particolarmente alta, considerando che la trasferta a Firenze è storicamente ostica per il Milan, indipendentemente dalle condizioni delle due squadre.

A dirigere la gara sarà Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, uno dei direttori di gara più esperti a disposizione del designatore Gianluca Rocchi.

Per Massa, quella di domenica sarà la 25ª gara con il Milan. Nei 24 precedenti, il bilancio non è particolarmente favorevole per i rossoneri, con 7 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. L’ultimo confronto risale al 18 gennaio 2025, quando il Milan fu sconfitto 2-0 dalla Juventus a Torino. In generale, con Massa come arbitro, il Milan non ha vinto le ultime quattro gare: tre pareggi contro Bologna, Sassuolo e Lazio, seguiti dalla sconfitta contro i bianconeri.

L’ultima vittoria del Milan con Massa al fischietto risale al 2-0 contro la Lazio, disputato il 30 settembre 2023. Un dato che potrebbe alimentare la voglia di riscatto per i rossoneri in questa sfida importante.