Balotelli Genoa, ci siamo: fissate le visite mediche dell’ex Milan. L’attaccante torna in Serie A per giocare nella squadra di Gilardino

Balotelli è pronto ad accasarsi al Genoa e già nelle prossime ore l’accordo potrebbe diventare ufficiale.

Per l’ex Milan sono già fissate le visite mediche a lunedì 28 ottobre. In questo periodo l’attacccante svincolato era rimasto ad allenarsi da solo a Brescia, città dove vive. Ora è pronto a tornare in Serie A per giocare nella squadra di Gilardino.