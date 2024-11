Balotelli Genoa, l’ex Milan ci è cascato di nuovo: cosa è successo nella gara contro il Como

Balotelli Genoa, l’attaccante ex Milan ci è cascato di nuovo: nella gara contro il Como ha rimediato un cartellino giallo per reazione

Secondo cartellino giallo in due partite per Mario Balotelli con il Genoa. O meglio, secondo giallo in poco più di 25 minuti di gioco effettivi. L’ex Milan contro il Como, nella seconda gara dal suo ritorno, ha rimediato l’ammonizione.

Se nella prima sfida contro il Parma il cartellino era arrivato per proteste verso il direttore di gara. Questa volta la causa è stata una reazione dell’attaccante dopo una trattenuta prolungata nei suoi confronti del difensore.