Balotelli: l’amara verità sull’addio al Genoa e lo scontro con Vieira. Le parole dell’ex Milan

Balotelli, ex attaccante del Milan tra le altre, è tornato a parlare dell’addio al Genoa criticando duramente il tecnico Vieira

Mario Balotelli, l’attaccante italiano svincolato da ieri, è tornato a far parlare di sé. Dopo la fine del suo rapporto con il Genoa, “Super Mario” ha affidato al podcast “Centrocampo” le sue amare riflessioni sull’esperienza in rossoblù e, in particolare, sul difficile rapporto con l’allenatore Patrick Vieira, ex centrocampista di Arsenal e Juventus.

“Quando è arrivato, mi ha chiamato per chiedermi come stavo, sembrava avesse buone intenzioni”, ha esordito Balotelli. L’ex giocatore del Milan e della Nazionale ha poi spiegato come la sua presenza in campo sia stata progressivamente ridotta a pochi minuti, generando i primi dubbi. “Gli ho chiesto se ci fossero problemi. Mi metteva per 2 o 4 minuti, poi a Lecce non sono entrato, col Diavolo c’è una punizione all’86’ e non mi ha schierato.” Vieira avrebbe risposto di preferire giocatori che corrono, una motivazione che Balotelli non ha accettato: “È normale che Pinamonti giochi titolare, difende tanto, ma non è giusto che io faccia 2 minuti. Certe partite sono sicuro di poterle risolvere. Penso a un problema di antipatia, non calcistico.”

La società ligure, a detta di Balotelli, non ha preso posizione: “Dato che faceva risultati non ha avuto le palle di dire niente.” Il calciatore ha rivelato di aver inviato a Vieira un lungo messaggio senza ricevere risposta, ritrovandosi poi fuori gruppo ad allenarsi da solo. La giustificazione del club, che Vieira temesse una sua scarsa accettazione del giocare poco, è stata bollata come una “grandissima cazzata” da Balotelli, che ha replicato: “Dite la verità piuttosto, che gli sto sui coglioni.“

Balotelli ha sottolineato di non aver mai creato problemi all’interno dello spogliatoio: “Tutti mi vogliono bene nello spogliatoio e mi stanno simpatici, non ho problemi con nessuno.” La sua esclusione, secondo l’attaccante, è stata una mancanza di rispetto umano: “Non le reputavo persone così, senza rispetto. Mi aspetto che non si facciano mai più sentire in vita loro.”

L’ex attaccante dei rossoneri ha concluso accusando Vieira di protagonismo: “Sembrava quasi si fosse preso paura, Vieira: ha problemi di protagonismo. Temeva che facessi gol, poi avrei dovuto giocare e lui non voleva.” Balotelli ha ricordato come, durante la loro esperienza al Nizza, il rapporto fosse stato diverso: “A Nizza giocavo, a volte mi tirava fuori dicendomi che dovevo correre di più. Ma avevo fatto un botto di gol, perché stravolgere tutto? Per me è solo protagonismo, vuole essere lui al centro. Non vedo altre motivazioni, oppure gli sto sui coglioni.“