Balotelli, nuova avventura in Italia per l’ex calciatore del Milan? Ci sono queste squadre interessate. Le ultimissime sui rossoneri

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe tornare a parlare italiano. L’attaccante, reduce dall’esperienza al Genoa, è un nome che continua a infiammare il calciomercato, e diverse squadre italiane, tra Serie B e Serie C, starebbero valutando la sua candidatura. Un rientro in patria per “SuperMario” rappresenterebbe un’occasione per rilanciarsi e dimostrare di poter ancora fare la differenza, dopo anni caratterizzati da alti e bassi.

Tra le squadre che potrebbero pensare concretamente all’ex Milan Balotelli spiccano la Cremonese e il Bari. Il Bari, dal canto suo, ha un progetto ambizioso e una piazza calda che saprebbe accogliere il bomber con entusiasmo, sperando nel suo apporto decisivo per il salto di categoria.

Anche il Venezia e l’Empoli in Serie B, potrebbero prendere in considerazione l’idea Balotelli. Il Venezia, in caso di ritorno in cadetteria, cercherebbe un attaccante con esperienza e qualità per risalire subito. L’Empoli, invece, noto per la sua capacità di valorizzare i giocatori, potrebbe rappresentare un ambiente ideale per Mario, dove ritrovare continuità e gol in un contesto meno pressante.