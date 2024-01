Balotelli duro: «Fallo di Bastoni su Duda? Io espulso per molto meno! E su Dimarco...»

L’ex attaccante del Milan, Mario Balotelli, ha detto la sua sulla crisi del Napoli e sulle polemiche arbitrali di Inter Verona

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Mario Balotelli ha parlato di alcuni temi dell’ultimo turno di Serie A tra cui le polemiche arbitrali post Inter Verona. Ecco il pensiero dell’ex attaccante del Milan, ora all’Adana Demirspor.

SULLA CRISI DEL NAPOLI – «Io sono qua (ride, ndr). Quando vinci il campionato, la stagione dopo è più dura. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Il metodo migliore è solo lavorare. Il ritiro? L’ho sempre visto come una soluzione della società per far vedere da fuori che si prendono decisioni. Non sempre il ritiro aiuta, anzi alle volte è peggio. Però è normale che se il club deve dare spiegazioni ai tifosi, quello è il modo più semplice».

L’ESULTANZA DI DIMARCO IN FACCIA AD HENERY – «È assurda, non ci si comporta in questo modo. Non si esulta in faccia a nessuno. Una volta un portiere avversario lo fece con me ma non me ne resi conto. Mi ricordo di Gattuso quando esultò in faccia a Poulsen: io adoravo Rino ma non mi piacque quel gesto. In questi casi è meglio aspettare l’avversario nello spogliatoio e risolvere la faccenda lontano dalle telecamere».

IL FALLO DI BASTONI SU DUDA – «È clamoroso. Non è un intervento violento, non fa male all’avversario ma è un fallo clamoroso. È un intervento a palla lontana, io sono stato espulso per molto meno. Questo è un fallo rosso, punto e basta. Il calcio sta morendo per colpa della tecnologia, l’unica cosa da mantenere è la gol-line technology. Per il resto dico che il VAR non serve proprio a niente. Non mi piace soprattutto perché i tanti minuti di recupero che vengono dati durante il campionato spremono i giocatori. Si arriva a fine stagione cotti».