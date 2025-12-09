Balotelli si confessa: dal suo talento ai giudizi degli altri. L’ex attaccante del Milan a tutto tondo. Le sue parole

Balotelli a tutto tondo, l’ex attaccante del Milan si confessa e parla delle difficoltà della sua carriera: le parole

Mario Balotelli, un nome spesso associato a eccessi fuori dal campo tanto da meritarsi l’inclusione del termine “Ballotellata” nel dizionario Treccani, si è raccontato in una recente intervista. Nonostante una carriera passata tra grandi club come Inter, Manchester City, Milan e Liverpool, e con 14 gol in 36 presenze in Nazionale, l’attaccante è rimasto per molti il prototipo del “talento sprecato” o “incompiuto”. La sua ultima esperienza in Serie A, al Genoa, non è stata certo memorabile, rafforzando quest’etichetta.

Nell’intervista rilasciata ad Amazon Prime Video, il trentacinquenne ha offerto una chiave di lettura della sua discontinuità: “Spesso mi capitava di giocare 2-3 partite di fila molto bene. Poi la quarta era come se non fossi in campo. Uguale in allenamento”.

Balotelli La Ricerca della Motivazione e del Focus

Balotelli ha rivelato il motivo di questa alternanza di prestazioni: ha scoperto di rendere meglio con obiettivi circoscritti e a breve scadenza. “Allora pensavo: ‘La prossima devo giocare bene’. Oppure mi davo un obiettivo di gol da fare entro la sosta nazionali. Funzionavo meglio così“.

Questo approccio, focalizzato sul breve termine, è stato per lui fondamentale per mantenere la concentrazione e l’efficacia in campo. Al contrario, il giocatore ammette che quando si poneva obiettivi a lungo termine, tendeva a “perdersi dopo un po’”. La sua storia diventa così un esempio di come un talento cristallino abbia dovuto lottare contro la propria natura mentale, trovando la massima espressione solo attraverso sfide immediate e ben definite.