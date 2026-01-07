Calciomercato
Balotelli riparte da Dubai: colpo dell’Al Ittifaq per l’ex attaccante del Milan. Tutti i dettagli
Balotelli, l’ex attaccante del Milan, finora svincolato, ha scelto la sua prossima squadra: accordo con l’Al Ittifaq. Ultime
Mentre il calcio italiano si concentra sulla volata scudetto del 2026, una delle figure più iconiche della storia recente del Milan si prepara a una nuova, esotica avventura. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, Mario Balotelli ha trovato squadra: l’attaccante bresciano è un nuovo giocatore dell’Al Ittifaq di Dubai.
I dettagli del contratto e la partenza
L’operazione, che chiude i rumors su un possibile ritorno romantico in Serie A o in Turchia, si è concretizzata nelle ultime ore grazie alla mediazione di Andrea Fulco e dell’agente Nicola Maffessoli.
- Accordo Lungo: “Super Mario” ha firmato un contratto di due anni e mezzo, legandosi al club emiratino fino all’estate del 2028.
- Il cronoprogramma: L’ex numero 45 rossonero volerà a Dubai già questo venerdì (9 gennaio) per unirsi ai nuovi compagni, anche se il deposito ufficiale del contratto avverrà il 12 gennaio.
Una nuova era per l’Al Ittifaq
Balotelli rappresenta il biglietto da visita della nuova proprietà guidata dal presidente Pietro Laterza, insediatosi nel settembre 2025. Per il club di Dubai, si tratta del primo vero acquisto “galactico” volto a dare visibilità internazionale al progetto sportivo.
Per i tifosi del Milan, resta il ricordo delle due parentesi di Mario in rossonero: quella folgorante del 2013 (con 12 gol in 13 partite per la qualificazione Champions) e il ritorno meno fortunato del 2015. A 35 anni, Balotelli sceglie il caldo del deserto per l’ultimo capitolo della sua carriera da “outsider”.