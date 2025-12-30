Balotelli riparte da Dubai? Proposta dall’Al Ittifaq e riflessioni in corso da parte dell’ex Milan

Balotelli potrebbe ripartire da Dubai: importante offerta dell’Al Ittifaq sul tavolo e riflessioni in corso. Tutti i dettagli

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe tingersi nuovamente di colori esotici. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluigi Longari, l’attaccante bresciano ha ricevuto una proposta ufficiale dall’Al Ittifaq, club con sede a Dubai. Dopo la complicata parentesi al Genoa, conclusasi tra polemiche e scarso minutaggio, il classe ’90 si ritrova nuovamente svincolato e davanti a un bivio decisivo per il finale della sua carriera.

Balotelli, un’ultima danza negli Emirati?

Per l’ex centravanti della Nazionale, la chiamata dagli Emirati Arabi Uniti rappresenta un’opportunità di rilancio economico e professionale in un campionato in forte crescita:

La proposta: Il club di Dubai ha messo sul piatto un contratto che permetterebbe a Mario di tornare protagonista immediato. Nonostante il desiderio mai celato di restare in Serie A per puntare a un’improbabile convocazione per i Mondiali 2026 , l’offerta araba sembra al momento la più concreta.

Il legame con il Milan: I tifosi rossoneri ricordano ancora con affetto (e un pizzico di nostalgia) le sue due parentesi a Milanello. Con la maglia del Milan, Balotelli ha collezionato 77 presenze e 33 gol, trascinando la squadra alla qualificazione in Champions League nel 2013 con un girone di ritorno leggendario.

Tra Serie A ed Estero

Mentre Longari conferma i contatti serrati con l’Al Ittifaq, restano sullo sfondo alcuni timidi sondaggi dalla Serie B (Palermo e Pescara) e dalla Spagna (Murcia), ma le recenti frizioni con Patrick Vieira al Genoa hanno reso difficile la sua permanenza nel calcio europeo d’élite. Dubai potrebbe essere la piazza giusta per ritrovare il sorriso lontano dalle pressioni mediatiche italiane.