Balotelli è un rebus: tra Eccellenza, Serie A e l’ombra del passato rossonero! Il futuro. Segui le ultimissime

Il destino calcistico di Mario Balotelli, l’istrionico centravanti che ha infiammato i cuori della tifoseria del Diavolo in due diverse parentesi, resta un enigma di difficile risoluzione. Dopo la brevissima e sfortunata esperienza al Genoa, conclusasi con appena 56 minuti sul terreno di gioco, l’attaccante bresciano si ritrova nuovamente svincolato, alla ricerca di un’ultima, romantica opportunità nel massimo campionato italiano.

Allenamenti in provincia e il sogno Serie A

In attesa che il calciomercato offra uno spiraglio concreto, “SuperMario” ha deciso di non restare inattivo. Come riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche, il calciatore si sta mantenendo in forma con il Carpenedolo, compagine che milita nel Girone C dell’Eccellenza lombarda. A guidare le sessioni di allenamento è Abderrazzak Jadid, l’ex centrocampista marocchino e vecchio compagno di squadra ai tempi del Brescia, che sta aiutando l’amico a non perdere il ritmo partita.

Mentre il nuovo Milan di Igli Tare, il Direttore Sportivo albanese celebre per i suoi colpi internazionali, si concentra sul consolidamento della rosa, il nome di Balotelli continua a rimbalzare tra le suggestioni di mercato. Tuttavia, i piani tecnici di Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore livornese tornato sulla panchina dei rossoneri, sembrano orientati verso profili più funzionali al suo rigido credo tattico, rendendo un ritorno a Milanello pura utopia.

Lo scontro social con Vieira e il “Karma”

Oltre al campo, Balotelli è tornato a far discutere per le sue attività extra-calcistiche. Recentemente, il Grifone ha vissuto un terremoto in panchina con l’esonero di Patrick Vieira, il tecnico francese ex leggenda dell’Arsenal, e l’arrivo di Daniele De Rossi, l’ex capitano della Roma e carismatico allenatore emergente.

Il post sibillino pubblicato da Mario su Instagram, un emblematico “Dio vede e provvede”, ha riacceso i riflettori sul rapporto tormentato con Vieira. Questo sfogo, legato al concetto di “Karma”, sottolinea quanto il carattere del giocatore resti un fattore determinante per qualsiasi club decida di scommettere su di lui. Resta da capire se qualcuno, in Serie A o nelle ricche leghe mediorientali, vorrà concedere un’ultima chance al talento mai pienamente espresso dell’ex punta dei meneghini.