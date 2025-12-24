 Balotelli, l'ex Milan non molla: tra l'Eccellenza e...
Balotelli, l’ex Milan non molla: tra l’Eccellenza e il sogno Emirati Arabi. Spunta l’offerta, valutazioni in corso

44 minuti ago

Balotelli, l’ex attaccante del Milan, attualmente svincolato, ha ricevuto un’importante offerta dagli Emirati Arabi: riflessioni in corso

Il futuro di Mario Balotelli resta un rebus sospeso tra il calcio di provincia e le sirene mediorientali. L’ex attaccante del Milan, attualmente svincolato dopo l’opaca parentesi al Genoa (solo 56 minuti giocati), continua a inseguire un’ultima chiamata dalla Serie A.

Balotelli, tra Carpenedolo e il “Karma”

In attesa di un’offerta convincente, “SuperMario” non resta a guardare:

  • Allenamenti in Eccellenza: Balotelli si sta mantenendo in forma con il Carpenedolo (Girone C lombardo), sotto la guida dell’ex compagno bresciano Jadid.
  • Lo sfogo social: Dopo l’avvicendamento tra Vieira e De Rossi sulla panchina del Grifone, l’attaccante ha punzecchiato il tecnico francese su Instagram con un sibillino “Dio vede e provvede”, riferendosi al difficile rapporto tra i due.

Futuro negli Emirati?

Mentre il fratello Enock lo aspetta in Serie D al Vado, per Mario si apre una pista esotica: l’Al-Ittifaq, club degli Emirati Arabi Uniti, avrebbe mostrato un forte interesse, mettendo sul piatto un contratto fino al 2028 per convincerlo a lasciare l’Italia. Lo riporta calciomercato.com.

