Balotelli rilancia la sfida alla Serie A: l’ex Milan è svincolato ma sogna ancora il Mondiale

Balotelli, ex attaccante del Milan attualmente svincolato, ha rilanciato i suoi propositi di ritorno in Serie A: le dichiarazioni

L’ex attaccante del Milan e della Nazionale, Mario Balotelli, non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Attualmente svincolato e aggregato alla squadra bresciana del Carpenedolo per mantenere la forma fisica, SuperMario ha ribadito con forza al Corriere della Sera la sua ferma volontà di tornare a giocare ai massimi livelli, puntando in primis alla Serie A.

Balotelli, infatti, si sente ancora pienamente competitivo e ha analizzato il calcio odierno con un occhio critico, un fattore che, a suo avviso, potrebbe persino favorire il suo rilancio.

SUL MIO PRERSENTE E FUTURO

FUTURO E COMPETITIVITÀ – «Mi sto allenando con una squadra locale bresciana. Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A, per il momento non ci sono, ascolterò club esteri se non ci sarà la possibilità di stare in Italia. Ma mi fermerò solo quando deciderò io di fermarmi, non sarà qualcuno a impormelo. Non vedo molte partite di calcio ma, quando succede, mi rendo conto che il calcio ora è diverso: è più fisico e con meno qualità rispetto a prima, io sento di poter ancora performare. Sicuramente»

MONDIALE?

IL SOGNO INFINITO – «Devo essere obiettivo, so che è solo un sogno ma lo sogno sempre e lo sognerei anche a 50 anni, tutti sappiamo cosa significa giocare quell’evento».

