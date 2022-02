Ballotta: «Il gol di Leao? Sembravamo io e Asprilla»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex portiere Marco Ballotta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato dell’azione che ha portato al gol di Leao contro la Sampdoria:

«Ho visto il gol di Leao su lancio di Maignan e subito mi è tornata in mente l’azione che abbiamo disegnato io e Asprilla, sempre contro la Samp. Calcio d’angolo per loro, area affollata, io esco, blocco il pallone, vedo Tino che scatta e lo pesco con un lancio teso e preciso. Poi ci pensa lui a battere in velocità i difensori. Tre tocchi e uno a zero per noi: il massimo».