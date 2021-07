Ballo Toure su Maignan: «Contento di ritrovarlo al Milan. E’ come un fratello»

Conferenza stampa Ballo Toure: le parole del nuovo acquisto rossonero direttamente da Milanello

Conferenza stampa Ballo Toure: le parole del nuovo acquisto rossonero su Maignan:

«Ritrovare Maignan mi rende molto felice. Sono contento di ritrovarlo, ovviamente siamo molto cambiati ma per me è come un fratello. Ogni volta che lo sento mi da sempre grandi consigli, è una grande soddisfazione ritrovarlo qui al Milan».