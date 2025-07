Bakoune saluta il Milan, messaggio da brividi sui social: adesso lo aspetta una nuova avventura. Le ultimissime sui rossoneri

Adam Bakoune è diventato nelle scorse ore un nuovo calciatore del Monza ed ha dunque salutato il Milan. Di seguito il messaggio sui social dell’ex rossonero.

«Dopo 10 anni, è arrivato il momento di salutare quella che per me è stata molto più di una semplice squadra: l’AC Milan è stata una seconda casa, una famiglia, un sogno che ho avuto la fortuna di vivere ogni giorno. Crescere con questa maglia addosso mi ha insegnato il valore del sacrificio, del rispetto, della passione. Ho conosciuto persone straordinarie che mi hanno aiutato a diventare non solo un calciatore, ma anche un uomo. Voglio ringraziare di cuore tutto lo staff, i miei compagni e chiunque abbia fatto parte di questo percorso: grazie per ogni consiglio, ogni parola, ogni momento condiviso. Non dimenticherò mai quello che abbiamo vissuto insieme. Non è facile dire addio, ma porterò per sempre con me questi colori e tutto ciò che rappresentano. Con gratitudine e affetto, Adam Bakoune».