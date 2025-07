Bakoune Milan, ufficiale la cessione al Monza: il comunicato del club lombardo

Bakoune Milan, è ufficiale la cessione dell’ex capitano della Primavera rossonera al Monza: il comunicato del club lombardo

Il calciomercato estivo continua a regalare colpi importanti, e uno dei più recenti e significativi è senza dubbio l’approdo di Adam Bakoune al Monza. L’ex capitano della Primavera del Milan è ufficialmente un nuovo calciatore biancorosso, con un accordo che ne sottolinea la fiducia e le aspettative riposte in lui. Il Monza ha annunciato l’operazione tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, confermando l’acquisizione del giovane difensore a titolo definitivo dal Milan. Bakoune ha siglato un contratto che lo lega al club brianzolo fino al 30 giugno 2027, con la preziosa opzione per un’ulteriore stagione, dimostrando la volontà del Monza di investire a lungo termine su questo promettente prospetto.

Nato a Wroclaw, in Polonia, il 6 febbraio 2006, Adam Bakoune incarna una storia interessante di identità e talento. Sebbene sia nato in Polonia, è cittadino italiano con origini marocchine, un mix culturale che spesso arricchisce il percorso di un atleta. La sua formazione calcistica è avvenuta interamente nelle giovanili del Milan, un incubatore di talenti riconosciuto a livello internazionale. È proprio con la Primavera rossonera che Bakoune si è messo in luce in modo eclatante, attirando l’attenzione di numerosi addetti ai lavori.

Le sue statistiche con la Primavera del Milan sono impressionanti e parlano da sole: 75 presenze complessive in campionato, un numero considerevole che testimonia la sua costanza e importanza all’interno della squadra. A queste si aggiungono ben 20 apparizioni in Youth League, la prestigiosa competizione europea giovanile, dove ha avuto modo di confrontarsi con i migliori talenti del continente. Questo bagaglio di esperienze a livello giovanile lo rende un giocatore già rodato per la sua età, pronto a fare il salto nel calcio professionistico.

La descrizione di Bakoune è quella di un terzino destro dalle qualità fisiche e tecniche notevoli. Viene definito veloce e dotato di un fisico imponente, caratteristiche fondamentali per un difensore moderno che deve saper coniugare solidità difensiva e spinta offensiva. La sua crescita è stata accompagnata anche da un percorso significativo nelle nazionali giovanili italiane. Bakoune ha compiuto tutta la trafila, partendo dalle categorie inferiori fino ad arrivare all’Under 20, dove ha collezionato 5 presenze e ha avuto anche la soddisfazione di segnare un gol. Questo iter nelle nazionali conferma la sua proiezione internazionale e la sua qualità riconosciuta anche a livello federale.

Il Monza, con questo acquisto, si assicura uno dei prospetti classe 2006 più promettenti del panorama calcistico italiano. L’ambiente del club brianzolo, noto per la sua attenta gestione dei giovani e per la tranquillità che offre, rappresenta il contesto ideale per la prima stagione tra i professionisti di Bakoune. La dirigenza biancorossa e lo staff tecnico avranno il compito di valorizzare al meglio le sue indiscutibili qualità, accompagnandolo in questo delicato ma entusiasmante passaggio dalla Primavera al calcio che conta.

Per Adam Bakoune, questa è un’occasione unica e irripetibile per dimostrare il suo valore e per affermarsi nel calcio italiano. Il Monza gli ha aperto le porte, e ora sta a lui ripagare la fiducia con impegno, dedizione e prestazioni convincenti sul campo. Il comunicato del Monza si chiude con un caloroso “Benvenuto Adam!”, un augurio che risuona con le grandi speranze riposte in questo giovane e talentuoso difensore.