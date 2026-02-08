Bakker dopo Roma Milan Femminile: «Abbiamo lottato fino alla fine, ora pensiamo alla Fiorentina»

Bakker dopo Roma Milan Femminile. L’allenatrice delle rossonere ha parlato dopo la sconfitta per 1-0 in casa delle giallrosse

Al termine della sconfitta per 1-0 contro la Roma nella 12ª giornata di Serie A Women, Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match e sull’atteggiamento della sua squadra. Nonostante la sconfitta, Bakker ha lodato l’impegno delle sue giocatrici, sottolineando i momenti chiave della partita e l’atteggiamento positivo da mantenere in vista dei prossimi impegni.

SULLA PARTITA – «Partite di questo tipo sono grandi partite, e credo che oggi sia stata davvero una grande gara. È tutta una questione di momenti. La prima grande occasione è stata nostra: una chance enorme, e se fossimo riuscite a segnare quel gol la partita sarebbe stata completamente diversa. Ovviamente un altro momento chiave è stato il cartellino rosso: sono situazioni che possono capitare. Da lì però la Roma ha trovato slancio. Noi siamo rimaste in partita fino alla fine, concentrandoci e lottando su ogni pallone, fino all’ultimo minuto. Ci sono state anche alcune ottime parate di Laura (Giuliani, ndr). Partite così si decidono sull’inerzia».

CREDERE NELLA SQUADRA – «Io continuo a credere sempre nella squadra. Guardando gli ultimi cinque/dieci minuti, abbiamo spinto molto e sinceramente non ho avuto la sensazione di giocare con una giocatrice in meno. Quello che dobbiamo imparare è sfruttare meglio le occasioni quando il momento è a nostro favore».

PENSARE ALLE PROSSIME PARTITE – «Adesso possiamo solo andare avanti, perché la prossima settimana si gioca di nuovo. Ci aspetta una grande partita contro la Fiorentina. Vogliamo dimostrare di aver imparato da questa gara. Continuiamo a lavorare, è l’unica cosa che possiamo fare e che facciamo ogni giorno: ogni giocatrice spinge al massimo in campo e in palestra. È questo l’atteggiamento che dobbiamo avere».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale