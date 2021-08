Bakayoko, rinnovo di contratto con il Chelsea e poi partenza in prestito

Tiemouè Bakayoko rinnoverà con il Chelsea, ma il giocatore resta in uscita. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i Blues sono pronti ad estendere il contratto del francese fino al 2023 per poi farlo partire in prestito. Sul centrocampista resta forte l’interesse del Milan.

After Emerson Palmieri and Batshuayi #Chelsea are ready to extend Tièmouè #Bakayoko’s contract until 2023. Then he could leave on loan. #transfers #CFC

