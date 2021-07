Bakayoko, il Napoli torna alla carica guidato da Spalletti, il quale vorrebbe il centrocampista, appena tornato a Londra

Gazzetta dello sport di questa mattina spiega che il giocatore è nuovamente sotto i riflettori del Napoli, il quale cambiando guida tecnica ne avrebbe cambiato anche i programmi.

NON SOLO MILAN- La rosea di questa mattina spiega e ribadisce che la trattativa tra il Milan ed il Chelsea per Bakayoko è molto simile a quella per Giroud che però non aveva altre pretendenti. In termini burocratici, anche per il mediano contratto unilaterale da risolvere, intanto Spalletti avrebbe mostrato gradimento per il giocatore, tanto da indurre il Milan in preoccupazione ed il giocatore ad un’attenta riflessione.