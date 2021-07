Calciomercato Milan, Bakayoko prima opzione per il centrocampo: le ultime

Calciomercato Milan, Bakayoko resta la prima opzione per completare la batteria di centrocampisti a disposizione di Stefano Pioli

Calciomercato Milan, Bakayoko resta in cima alla lista delle preferenze della dirigenza rossonera per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione. Come riportato da calciomercato.com, c’è una novità importante che paradossalmente potrebbe facilitare il Diavolo nella conclusione della trattativa.

CONTRATTO RINNOVATO – Il Chelsea ha infatti deciso di estendere in maniera unilaterale il contratto di Bakayoko fino al 30 giugno del 2023, allungandolo così di un anno. Questa formalità burocratica potrebbe permettere al Milan di prelevare il centrocampista con la formula preferita: prestito con diritto di riscatto. Servirà ancora pazienza ma la strada del ritorno appare tracciata.