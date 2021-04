Bakayoko, il Napoli non lo confermerà: possibile ritorno al Milan?

Bakayoko lascerà il Napoli al termine della stagione: il Milan, che l’aveva seguito in estate, è pronto a riprovarci

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Daniele Longo, il Napoli non dovrebbe confermare Bakayoko nella prossima stagione. Per il centrocampista francese c’è la possibilità di fare rientro al Chelsea con Tuchel ma non è da escludere anche una nuova avventura in Italia.

Negli scorsi mesi – come confermato dallo stesso Maldini – anche il Milan si era mosso per riportare a San Siro il centrocampista allenato da Gattuso ma poi l’accordo con i blues non fu trovato. La sensazione è che in estate, complice anche il riscatto da esercitare su Tomori, se ne riparlerà.