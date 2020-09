Maldini: «Bakayoko? L’idea è quella di migliorarci ancora»

Maldini, prima della gara con il Monza le dichiarazioni rilasciate in merito al mercato ma soprattutto in merito all’operazione Bakayoko

CRESCERE ANCORA- «Abbiamo già operato molto e adesso possiamo lavorare con più calma. Bakayoko? Dico solo che se avremo la possibilità di migliorarci ancora, lo faremo»

AUGURI A BERLUSCONI- «Vorrei augurare al presidente di rimettersi presto, è una roccia e questo lo sappiamo. Ho parlato con Galliani, era dispiaciuto di non essere qui, sono le squadre del suo cuore. Ci eravamo dati appuntamento per una possibile amichevole da fare ogni anno, ma poi abbiamo convenuto di giocare direttamente in Serie A, e magari con il Milan in Champions».