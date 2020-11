Bakayoko, febbre superata ma per Gattuso ancora tanti indisponibili tra infortuni e Covid, intanto il francese sarà pronto ed arruolabile

Bakayoko, febbre superata ma per Gattuso ancora tanti indisponibili tra infortuni e Covid, intanto il francese sarà pronto ed arruolabile. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello sport, il quale individua tra gli assenti di Gattuso Hysai, Llorente, Milik, Osimhen e Rahmani.

SITUAZIONE OSPINA- Il portiere ieri ha lavorato a parte, ad ogni modo secondo il quotidiano dovrebbe essere ancora 4-3-3 ma come detto senza Osimhen, il grande assente per il quale si è sperato fino all’ultimo.

OCCASIONE DA NON PERDERE- Il quotidiano ricorda l’esperienza rossonera del centrocampista francese, 42 presenze ed un goal nel 2018/19. Poi la scadenza del prestito, il mancato rinnovo ma il Milan si ripresenta alle porte del Chelsea per la stagione in corso. L’accordo però non si trova, Bakayoko vuole giocare e trova nel Napoli un alleato vincente. Ora la prima grande occasione di rivalsa ma sempre con grande rispetto come sostenuto in tutti questi giorni dal mediano.