Baiocchini: «Il Milan per l’estate ha due grandi obiettivi in difesa»

Manuele Baiocchini intervenuto in collegamento negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul mercato del Milan in vista dell’estate:

«Botman e Bremer sono i due grandi obiettivi per il mercato estivo anche perchè Romagnoli non ha rinnovato, il Milan dovrà prendere anche un centrocampista perchè con grande probabilità Kessiè non rinnoverà e quindi anche il nome di Renato Sanches è un nome sul quale si lavorerà in estate, con il Milan che ci ha provato anche nelle ultime ore di mercato»