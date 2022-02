Bagni snobba il Milan: «La squadra migliore è il Napoli»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex calciatore Salvatore Bagni, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A

«Il Napoli? Sì. Da tempo sono convinto che sia la squadra migliore, per caratteristiche e per il gioco che esprime. La sfida di sabato me lo ha confermato. Perché anche quando nella ripresa l’Inter ha alzato il baricentro e preso il pallino del gioco imponendosi fisicamente, il Napoli ha subito poco o nulla e non ricordo parate di Ospina. Lo stesso gol del pari nasce da un mezzo rimpallo, non da un’azione limpida. Mentre il Napoli anche quando è rimasto più basso ha creato le occasioni migliori e Handanovic ha dovuto compiere due interventi decisivi su Osimhen ed Elmas».