Bagni ne è sicuro: «Non immagino una cosa del genere per Milan e Juve»

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha parlato anche di Juve in un’intervista al Corriere dello Sport. Le sue parole

Intervistato dal Corriere dello Sport, Salvatore Bagni ha fatto la sua previsione per questo finale di stagione in Serie A. Le sue dichiarazioni.

SERIE A – «La mia classifica finale, che qui ribadisco, è: Inter prima, Juventus seconda, Milan terza, Napoli quarto – forse di misura – sull’Atalanta quinta; sesta la Lazio e settima la Roma».

JUVE E NAPOLI – «Io la Juve non la immagino fuori dai giochi per la Champions. E il Napoli, se tra Crotone e Sampdoria riuscirà a fare sei punti, allora dà una svolta e può affrontare meglio poi le gare con Inter e Lazio. In mezzo c’è lo ‘spareggio’ con la Juventus, ma quello peserà soprattutto per i bianconeri».