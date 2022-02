Aubameyang: «Ecco perché ho scelto il Barcellona»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Aubameyang: «Barça, alla fine ce l’abbiamo fatta. Ecco perché sono qui». Le parole de neo attaccante del Barcellona

Pierre-Emerick Aubameyang ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da attaccante del Barcellona.

Eccole: «Sono molto felice e contento di essere qui e non vedo l’ora di scendere in campo. Alla fine ce l’abbiamo fatta. È stata una giornata molto dura, ma alla fine sono qui, desideroso e molto felice. È uno dei club più grandi del mondo ed è un onore per me essere qui. Ecco perché ho firmato per il Barça. Ho esperienza, ho giocato in Germania, Francia, Inghilterra… Sono qui per aiutare e dare il massimo per la squadra».