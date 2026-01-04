Calciomercato
Atubolu, il Milan prende nota. La mossa del portiere non è passata inosservata: è successo nelle ultime ore
Atubolu, possibile obiettivo del Milan in caso di addio a parametro zero di Maignan, ha cambiato agenzia di procuratori
Il futuro della porta del Milan torna a essere un tema caldissimo in questo inizio di 2026. Mentre la dirigenza rossonera lavora senza sosta per blindare Mike Maignan, il cui rinnovo fino al 2029 sembra finalmente vicino a una svolta positiva, il DS Igli Tare non smette di monitorare i profili più interessanti del panorama internazionale.
La notizia: Noah Atubolu firma con Epic Sports
Il nome di Noah Atubolu è tornato prepotentemente d’attualità. Il portiere classe 2002 del Friburgo, già seguito con interesse nell’estate 2025 quando l’addio di Maignan sembrava imminente, ha compiuto una mossa significativa in ottica mercato:
- Nuova procura: Il talento della Germania U21 ha ufficialmente firmato con l’agenzia Epic Sports, come confermato dai canali social della stessa società.
- Indiscrezione Romano: Fabrizio Romano ha sottolineato come questo cambio sia propedeutico a un possibile trasferimento nella sessione estiva. Atubolu è nella lista di diversi top club e una sua cessione a breve è considerata uno scenario concreto.
Maignan e il “Piano B” rossonero
Nonostante le aperture per il prolungamento di “Magic Mike” — con un’offerta del Milan che tocca i 7 milioni di euro annui tra parte fissa e bonus — il club vuole evitare sorprese:
- Identikit perfetto: Atubolu piace per la sua reattività e la capacità di giocare con i piedi, caratteristiche che lo rendono molto simile a Maignan.
- Valutazione: Il cartellino del portiere tedesco si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro, una cifra che potrebbe calare qualora entrasse nell’ultimo anno di contratto con il Friburgo.
- Alternative: Oltre ad Atubolu, Tare tiene d’occhio anche Hugo Souza e il talento giapponese Zion Suzuki, profili già bloccati come potenziali “piani B”. Lo riporta Fabrizio Romano.