Rinnovo Maignan, c’è la svolta! Importante comunicazione del portiere, cifre e dettagli dell’accordo

Rinnovo Maignan, arriva la svolta: il portiere ha comunicato al Milan l’intenzione di accettare la proposta di prolungamento

In una giornata già densa di emozioni per l’esordio di Füllkrug e la delicata trasferta di Cagliari, arriva la notizia che tutto il popolo rossonero attendeva. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Rossonera, il muro sembra essere finalmente crollato: Mike Maignan ha aperto ufficialmente al rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Rinnovo Maignan, le cifre dell’accordo: un ingaggio da top player

Dopo mesi di indiscrezioni e l’interesse mai celato di club come Bayern Monaco e Manchester City, il portierone francese ha scelto di continuare la sua storia d’amore con il Diavolo. Le basi dell’intesa sono ormai solide:

La proposta: Il Milan ha messo sul piatto un contratto da 7 milioni di euro complessivi (tra parte fissa e bonus facilmente raggiungibili).

Con questo adeguamento, Maignan diventerebbe uno dei giocatori più pagati della rosa, al pari di Rafael Leão, riconoscendogli lo status di leader assoluto dello spogliatoio e tra i migliori interpreti del ruolo al mondo. Scadenza: Il nuovo accordo dovrebbe estendere il vincolo di “Magic Mike” fino al 30 giugno 2030, blindando la porta rossonera per le prossime quattro stagioni.

La mossa strategica di Igli Tare

Il Direttore Sportivo Igli Tare ha giocato un ruolo chiave nella trattativa. Convincere Maignan non è stata solo una questione economica, ma di progetto tecnico. La garanzia di voler competere ai massimi livelli, confermata dagli arrivi di profili come Füllkrug e dalla solidità della gestione Allegri, ha spinto il francese a sciogliere le riserve.

Blindare Maignan rappresenta il miglior acquisto possibile per il gennaio 2026: significa mantenere l’identità e la sicurezza di un reparto difensivo che Allegri considera la base per la scalata allo Scudetto.