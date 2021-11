Leao in dubbio per Atletico Madrid Milan: le condizioni dell’attaccante

Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport, la presenza di Rafa Leao contro l’Atletico Madrid è in dubbio, il motivo

Presenza a rischio. Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport, la presenza di Rafa Leao per la gara contro l’Atletico Madrid, valida per la quinta giornata di Champions League è in dubbio. Ecco le sue parole:

«Non è in formissima. A Firenze è uscito con i crampi, non sta benissimo. Questa mattina ha svolto anche una parte di riscaldamento personalizzato poi però si è unito al gruppo. Se dovesse sentirsela domani comunque partirà titolare perchè è una partita fondamentale, sappiamo quanto Leao sia importante per il Milan. Ha giocato le ultime 17 da titolare, credo un’unicità nel nostro campionato, quindi avrebbe bisogno di riposo, ma con l’infortunio di Rebic sta stringendo i denti, ma non essendo in grandissima forma decideerà domani con Pioli se giocare titolare o entrare a gara in corso»