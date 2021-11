Messias a Mediaset: «Il mio percorso non è stato semplice»

Messias ai microfoni di SportMediaset, ha commentato la vittoria del Milan in casa dell’Atletico Madrid

Messias ai microfoni di SportMediaset, ha commentato la vittoria del Milan in casa dell’Atletico Madrid. Le sue parole:

«Adesso le aspettative saranno un po’ troppo alte. Arrivo da un percorso particolare, io non ho fatto un settore giovanile, non ho mai giocato in grandi squadre. Sono partito dall’Eccellenza, anno dopo anno sono salito di categoria. Arrivare al Milan non è stato semplice»