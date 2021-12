Il Milan esalta Saelemaekers: «Joga Bonito» – VIDEO

Il talento di Saelemaekers è indiscusso, il Milan l0 ha esaltato e ricordato con un video social sul proprio account ufficiale

Tra i momenti da ricordare, forse l’unico del proprio percorso Champions per il Milan c’è la vittoria a Madrid contro l’Atletico grazie a Messias. In uno dei monenti in cui il gioco è fermo Saelemaekers si è divertito a fare un trick in palleggio, dimostrando tutto il suo talento.

Il club rossonero lo ha esaltato e l’ha ricordato con un video pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram: «Joga Bonito, Alexis style»