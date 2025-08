Athekame Milan, accordo trovato e affare chiuso! Le ultimissime e i dettagli. Segui gli aggiornamenti sul mercato

Il Milan ha messo a segno un altro importante colpo di mercato per rinforzare la difesa. Secondo un’esclusiva di Calciomercato.com, è stato raggiunto un accordo totale per l’arrivo di Athekame, giovane e promettente terzino destro svizzero. Il giocatore è atteso a Milano nella serata di oggi, pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia rossonera. L’operazione con lo Young Boys si sarebbe chiusa sulla base di circa 9 milioni di euro, una cifra che sottolinea la volontà del Diavolo di investire su profili di prospettiva.

L’acquisto di Athekame risponde alle precise esigenze tattiche del nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, che ha espresso la necessità di avere un terzino destro di spinta, in grado di garantire sia copertura difensiva che un contributo in fase offensiva. Con questo innesto, la dirigenza, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, continua a modellare una rosa che possa competere ad alti livelli su tutti i fronti. L’arrivo del difensore svizzero aggiunge ulteriore qualità e profondità a un reparto già solido, offrendo ad Allegri diverse opzioni di formazione.

Il talento di Athekame, già apprezzato in patria, è stato attentamente monitorato dagli scout del Milan. La sua velocità, la sua resistenza e la sua abilità nel crossare lo rendono un profilo ideale per il campionato italiano. Il passaggio dalla Super League svizzera alla Serie A rappresenterà una sfida stimolante per il giovane giocatore, che avrà l’opportunità di crescere in un contesto competitivo e di lavorare con un tecnico esperto come Allegri.

L’ufficializzazione dell’operazione è attesa per le prossime ore, con il giocatore che dopo l’arrivo in città, sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto. I tifosi del Milan accolgono con entusiasmo il nuovo acquisto, che si unisce a una rosa in continua evoluzione, pronta a tornare protagonista in Italia e in Europa.