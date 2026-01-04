Atalanta Roma, Gasperini si scaglia contro il VAR: «Errore inspiegabile, si cambi regolamento»

Gasperini, tecnico della Roma, attacca duramente dopo il match con l’Atalanta: «Sennò si cambi regolamento»

Non si placa la polemica al termine di Atalanta-Roma. Nel post-partita, ai microfoni di Dazn, Gian Piero Gasperini ha lanciato un attacco durissimo in merito alla rete di Scalvini che ha deciso l’incontro. L’allenatore giallorosso non ha usato giri di parole per definire l’episodio arbitrale: «Ci sono cose difficili da giudicare, non questa, è di un’assurdità senza precedenti», ha esordito il tecnico, visibilmente contrariato per la gestione della tecnologia in campo.

Nel mirino di Gasperini finisce la dinamica dell’azione che ha portato al gol, caratterizzata da contatti sospetti non sanzionati: «Ci sono due cose, le mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla, è assolutamente inspiegabile». Nonostante il lungo consulto con la sala video, la decisione finale ha lasciato di sasso la panchina giallorossa: «Questo poi rivedendo le immagini è un gol assurdo per quelle che sono le regole del Var».

Atalanta Roma, lo sfogo sul regolamento

Il tecnico ha sottolineato come la certezza dei suoi giocatori in campo fosse totale, sensazione poi confermata dalla visione dei replay. Ciò che maggiormente ha infastidito Gasperini è stata l’attesa vana durante la revisione, che non ha portato al cambio della decisione iniziale: «È assolutamente inspiegabile poter fare degli errori del genere. Siamo stati 3 minuti fermi, così non c’è spiegazione».

Lo sfogo si è concluso con una riflessione più ampia sulla credibilità del sistema arbitrale e sull’applicazione delle norme vigenti. Secondo l’allenatore della Roma, episodi del genere minano la coerenza del gioco: «Sennò si cambia regolamento ogni volta». Una presa di posizione netta che promette di alimentare il dibattito sulla moviola in campo per tutta la settimana, in un campionato dove ogni punto inizia a pesare enormemente per la zona Europa.