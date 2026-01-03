Atalanta Roma 1-0, amaro ritorno a Bergamo per Gasperini: i giallorossi perdono l’ennesimo big match

Atalanta Roma 1-0, la squadra di Palladino supera i giallorosso grazie a un gol di Scalvini: il resoconto del match

Il ritorno di Gian Piero Gasperini a Bergamo non poteva essere un evento banale. In nove anni di storia condivisa, il tecnico ha portato la Dea su vette inesplorate, e l’accoglienza del Gewiss Stadium è stata un tributo alla gratitudine: l’ovazione della Curva Pisani e gli striscioni carichi d’affetto hanno fatto da cornice a una serata ricca di emozioni. Tuttavia, una volta iniziato il match, il campo ha parlato un linguaggio diverso, premiando un’Atalanta solida e matura contro una Roma incapace di reagire.

I giallorossi, pericolosi solo nei minuti iniziali, sono letteralmente “evaporati” dopo lo svantaggio. A decidere l’incontro è stato Giorgio Scalvini al 12′: al rientro dopo due mesi e mezzo di stop, il difensore ha approfittato di un’incertezza di Svilar su azione di corner, trovando il gol del definitivo 1-0. Per il classe 2003 si tratta della seconda rete stagionale, la seconda in carriera contro i capitolini.

Atalanta Roma, il dominio nerazzurro e le difficoltà della Roma

L’Atalanta avrebbe potuto raddoppiare già al 28′ con l’ex Gianluca Scamacca, autore di un colpo di testa magistrale su cross di Bernasconi. L’attaccante, per rispetto alla sua fede giallorossa, ha scelto di non esultare, ma la gioia è stata comunque strozzata dall’intervento del VAR che ha annullato la rete per fuorigioco. Nonostante il punteggio sia rimasto in bilico, la Roma non ha mai dato l’impressione di poterla raddrizzare.

Nella ripresa, Gasperini ha provato a rimescolare le carte inserendo Wesley, Dovbyk (al posto di un deludente Ferguson), El Shaarawy e Tsimikas. Mosse che non hanno prodotto gli effetti sperati, fatta eccezione per una timida fiammata di Soulé. L’Atalanta ha gestito il ritmo con estrema naturalezza, portando a casa tre punti d’oro per la rincorsa europea.

In casa Roma, i numeri iniziano a farsi preoccupanti. Quella di Bergamo è la settima sconfitta in 18 partite: tra le big del campionato, nessuno ha fatto peggio. Il dato più allarmante resta però l’incapacità di reazione: in questa stagione, i giallorossi non sono mai riusciti a rimontare una partita dopo essere andati in svantaggio.