Mercato Milan, che intreccio con la Lazio: da Loftus-Cheek a Fabbian. I dettagli

Mercato Milan, da Loftus-Cheek al futuro di Guendouzi fino a Fabbian: che intrecci con la Lazio. Ecco i dettagli

Il calciomercato invernale entra nel vivo con un asse caldissimo che coinvolge Roma, Milano e Istanbul. Secondo quanto riferito da Della Casa (redazione Di Marzio) sul Corriere, il futuro di Mattéo Guendouzi è finito nel mirino del Fenerbahçe. Sebbene «non sia ancora stata presentata un’offerta ufficiale», l’interesse del club turco è considerato molto forte e potrebbe portare a una proposta concreta nelle prossime ore.

La Lazio non vuole farsi trovare impreparata davanti a un’eventuale cessione del centrocampista francese e sta già valutando i profili giusti per non perdere qualità in mezzo al campo. In questo scenario, emerge un nome che accende le fantasie della dirigenza laziale: per sostituirlo, la Lazio sogna Loftus-Cheek.

Mercato Milan, Loftus-Cheek l’obiettivo numero uno della Lazio

Il centrocampista inglese del Milan sarebbe il profilo ideale individuato dai biancocelesti per caratteristiche fisiche e tecniche. Strappare Loftus-Cheek ai rossoneri non sarà un’impresa semplice, ma il club capitolino sembra intenzionato a provarci qualora dovesse concretizzarsi l’uscita di Guendouzi.

Nelle valutazioni della dirigenza laziale figurano anche altri nomi per completare il reparto. Tra questi spicca Fabbian, talento che sta continuando a crescere e che viene «seguito ma non per prendere il posto di Guendouzi». Il giovane centrocampista del Bologna viene considerato più un investimento prospettico per rinforzare il pacchetto di mediani, piuttosto che un sostituto diretto del francese. Il domino dei centrocampisti è appena iniziato.