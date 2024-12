Atalanta Milan, il commento di Pedullà: le parole sulle scelte di Fonseca

Ecco le parole rilasciate da Alfredo Pedullà subito dopo la gara tra Atalanta e Milan terminata 2-1 per la Dea

Le dichiarazioni del giornalista Alfredo Pedullà al termine della vittoria dell’Atalanta in casa contro il Milan di Paulo Fonseca.

PAROLE – «Scegli Musah. Bene. Perdi Pulisic. Sfortuna. Metti Loftus e non Chukwueze e non mandi un bel messaggio. Male. Infatti dal 60’ pensi al pareggio, speculando e non giocando. Prendi il secondo perché non hai il senso organizzativo e della posizione in difesa. Settimo posto, una partita in meno, ma sei fuori da molti giochi già a dicembre. Chi annacquerà vi dirà che è stata sfiga, che è una brava persona e che “io ci credo ancora”. Liberi».