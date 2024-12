Atalanta Milan, Maignan migliore in campo: chiude quasi tutto e si esalta in questo fondamentale

Atalanta Milan, il migliore in campo per la Gazzetta dello Sport tra i rossoneri è Mike Maignan: para quasi tutto e imposta bene

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano in Mike Maignan il migliore in campo del Milan nella sfida persa ieri sera in trasferta contro l’Atalanta. Ecco il giudizio de La Rosea:

PAROLE – «Para su Bellanova, poi dice di no a Pasalic e due volte a Lookman. Evita il 3-1 di Retegui. Con la pressione della Dea, imposta bene».