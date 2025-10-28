Connect with us

Atalanta Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Moviola Atalanta Milan: gli episodi dubbi del match

Atalanta Milan, assente alla New Balance Arena: fa il tifo da casa - FOTO

Lookman, che incubo per il Milan: per la quarta volta! Nessuno come lui

Gimenez costretto al cambio, emergenza in attacco: entra Loftus Cheek

4 minuti ago

Atalanta Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dalla New Balance Arena nel match che vale la nona giornata di Serie A 2025-26. Retroscena

Atalanta-Milan in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match della New Balance Arena valido per la nona giornata di Serie A

20:45 – Si comincia

20:50 – Subito Milan in vantaggio: il destro volante di Ricci viene deviato da Ederson e beffa Carnesecchi

21:05 – L’Atalanta schiaccia il Milan

21:13 – Ahanor si divora il pareggio

21:22 – Pareggia l’Atalanta con Lookman

21:33 – Finisce il primo tempo

21:49 – Comincia la ripresa con Leao in panchina

22:02 – Si fa male Gimenez, entra Loftus-Cheek

22:15 – Ritmi ora più bassi

22:33 – Maignan salva il risultato con un miracolo

22:40 – Finisce 1-1 fra Atalanta e Milan

