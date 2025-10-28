Connect with us

Atalanta Milan LIVE: Tomori di nuovo titolare, Santiago Gimenez in vantaggio su Nkunku come spalla di Leao

De Ketelaere da ex contro il Milan! La sua Atalanta con il belga ha i numeri a favore

Calciomercato Milan, allarme Santiago Gimenez: senza una svolta... Ultime

Orari gare Serie A, la Lega prende spunto dal suggerimento di Allegri? Proposta di Simonelli a DAZN

Leao Milan, il portoghese è alla ricerca del terzo gol consecutivo: è una cosa che non accade da…

42 secondi ago

Atalanta Milan: sintesi, cronaca, risultato del match valido per la nona giornata di Serie A in programma a San Siro

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri affronta l’Atalanta nella nona giornata di Serie A 2025-2026, undicesima uscita ufficiale dei rossoneri. Gara in programma alle 20.45.

Atalanta-Milan: sintesi e moviola

Atalanta Milan 0-0: risultato e tabellino

Atalanta Milan: il pre-partita

Ore 12 – Allegri ritrova Tomori in difesa

Ore 12:30 – Gimenez in vantaggio su Nkunku

Ore 13:00 – Panchina per De Winter

Ore 13.30 – Modric inamovibile a metà campo

Ore 14.00 – Ricci confermato mezzala

Ore 14.30 – Leao davanti

Ore 15.00 – Pavlovic c’è

